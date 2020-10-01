Москва, 1 октября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Работу Коптевского рынка в Москве приостановили из-за выявленных нарушений перчаточно-масочного режима. Об этом 1 октября сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Nso.ru Масочный режим

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По данным ведомства, на рынке прошла проверка, во время которой выявили комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Среди них — отсутствие средств дезинфекции, неудовлетворительное состояние санузла, отсутствие бактерицидных ламп и частичное отсутствие масок.

До решения суда деятельность рынка приостановлена. Рынку грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.».