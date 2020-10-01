Вашингтон, 1 октября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Важно, чтобы у Александра Лукашенко окончательно развеялись иллюзиио том, что «нормальные» отношения с Западом помогут ему обеспечить более сильные позиции в ведении дел с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 1 октября, комментируя предстоящее рассмотрение в Конгрессе США законопроекта о демократии и правах человека в Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Как сообщалось ранее, законопроект внесли члены комитета по иностранным делам Палаты представителей. Они призывают не признавать Лукашенко президентом Белоруссии и настаивать на проведении новых выборов, а также ввести очередные санкции.

«Рассмотрение в Конгрессе США законопроекта о демократии и правах человека в Белоруссии пойдёт, надеюсь, на пользу общему развитию ситуации в Белоруссии и вокруг неё.

В настоящий момент очень важно, чтобы у Александра Лукашенко окончательно развеялись его иллюзии относительно того, что его «нормальные» отношения с Западом в целом, конкретными западными странами и различного рода субъектами распространения западного влияния в Белоруссии помогут ему в том, чтобы обеспечить себе более сильные позиции в ведении дел с Россией.

Президент Белоруссии, оставшийся на этом посту только благодаря поддержке России (политическая поддержка Китая тоже была важна, но практическую помощь в критические дни после выборов ему могла оказать и оказала именно Россия), продолжает, как это ни странно, уповать на некую «многовекторность». Подтверждений тому много, поэтому в данном кратком комментарии укажу лишь на главное из них: сохранение Владимира Макея на посту министра иностранных дел Белоруссии.

Содержащиеся в американском законопроекте требования невыполнимы, а заявленное властями США непризнание Александра Лукашенко президентом Белоруссии сузит возможности наращивания там американского влияния. В частности, оно по логике должно отсрочить приезд в США нового американского посла, кандидатура которой 22 сентября была утверждена Комитетом Сената по международным делам. Напомню, что речь идёт о замгоссекретаря США Джули Фишер, то есть об опытнейшем и статусном политическом работнике, имеющем за плечами годы работы в России, Грузии и на Украине.

Госдеп очень хочет скорее направить Фишер в Белоруссию, несмотря на то, что в условиях непризнания Александра Лукашенко президентом Белоруссии трудно представить себе церемонию вручения верительных грамот, без которой официально посол не посол. Тем не менее американцев это не остановит; Фишер поедет, и её приезд существенно усилит деятельность прозападных и антироссийских сил, работающих на разрушение Белоруссии в её нынешнем виде.