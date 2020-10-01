Хараре, 1 октября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Правительство Зимбабве объявило о начале взимания платы за тестирования на наличие коронавируса, проводимые в аэропортах для путешественников с симптомами COVID-19. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Министр информации Зимбабве Моника Муцвангва на брифинге после заседания правительства заявила, что данная мера была принята для сохранения правительственных запасов тестовых наборов.

Зимбабве возобновит международное авиасообщение в четверг, 1 октября, после шестимесячной приостановки рейсов из-за пандемии. Внутренние рейсы возобновились в середине этого месяца.

Министр отметила, что все прибывающие в Зимбабве должны будут иметь при себе сертификаты об отсутствии COVID-19, выданные признанным учреждением в течение 48 часов с даты отъезда в соответствии с руководящими принципами ВОЗ.

«В качестве меры по обеспечению безопасности путешественников кабинет министров далее постановил, что в соответствии с разделом 8 статутного документа (216) (5), который требует от путешественников, у которых есть подозрения на симптомы COVID-19, независимо от того, имеют ли они сертификат об отсутствии коронавируса, заплатить 60 долларов США за тестирование в местах въезда в страну, а вырученные средства будут использоваться для пополнения лабораторных товаров», — сказала Муцвангва.