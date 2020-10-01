Санкт-Петербург, 1 октября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) начал масштабные проверки торговых и торгово-развлекательных комплексов города на предмет соблюдение ими требований санитарной безопасности. Ранее, напомним, требования об обязательности масок и перчаток в общественных местах и транспорте подтвердили в Смольном.

ИА REGNUM Вход в один из ТЦ Петербурга

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"В течение дня будут обследованы шесть торговых центров в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах. В отношении большинства комплексов сегодняшняя проверка станет повторной, так как ранее они уже попадали в список нарушителей противоковидных мер», — отметили 1 октября в ККИ.

В частности, будет проверяться обязательное использование персоналом и посетителями средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение безопасной дистанции.

Также ТЦ и ТРЦ обязаны разместить дезинфицирующие средства и информационные стенды об обязанности носить маску и перчатки. Также проверяется наличие QR-кода, разрешающего деятельность торговых предприятий, и соответствие заявленной в нем деятельности фактической.

«За несоблюдение перечисленных стандартов санитарной безопасности владельцы и руководители проверенных торговых объектов будут привлечены к административной ответственности», — пообещали в ККИ. Штраф составляет от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

Если штраф «не подействует», у торговых объектов отзовут QR-коды, а информацию о нарушителях отправят в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности торгового объекта.

«Подобные мероприятия будут проводиться сотрудниками ККИ на регулярной основе», — пообещали в Смольном.