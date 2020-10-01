Воронеж, 1 октября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Воронежской области из-за пожаров с 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Глава региона Александр Гусев принял решение о введении режима ЧС в целях ускорения возмещения ущерба пострадавшим в результате пожаров и для оперативного выделения средств на эти цели из бюджета.

«Режим, скорее всего, будет снят уже в конце этой недели, когда финансирование поступит на места», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Воронежской области из-за засухи и сильного ветра произошло несколько крупных природных пожаров. В населенном пункте Николаевка Павловского района огонь уничтожил десятки жилых домов и построек.