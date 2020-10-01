Москва, 1 октября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 8945 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в РФ был выявлен 8481 случай заражения — на 464 меньше. Новые случаи подтвердились во всех регионах РФ. На первом месте Москва — 2424. Далее следуют Петербург — 285, Подмосковье — 230, а также Ростовская область — 205.

Всего в России выявили 1 185 231 случай заражения.