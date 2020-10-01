Кызыл, 1 октября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, более чем половины случаев зарегистрированы в столице Кызыле.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Такие новые носители выявлены в Тандинском, Кызылском, Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском и Каа-Хемском районах. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 7835.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 57 человек. На ИВЛ находится 9 пациентов, на НИВЛ — 1. С начала эпидемии по Республике Тыва зафиксирован 101 случай смерти от COVID-19», — отметили в минздраве.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 40 пациентов, а всего к настоящему времени излечились от COVID-19 7126 человек.

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