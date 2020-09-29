Кызыл, , 05:40 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом растёт по всей Сибири, и Тува не стала исключением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, инфекционная больница к настоящему времени переполнена.

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В связи с этим министерство здравоохранения начинает постепенно возвращать дополнительные больничные койки для лечения пациентов с COVID-19. По мнению глава региона Шолбана Кара-оола, властям необходимо применить опыт борьбы с вирусом в первую волну эпидемии.

«Контрольные посты на въездах в республику, оперативная работа скорой медицинской помощи и поликлиник, внятность колл-центров, тестирование на COVID-19 и своевременные результаты анализов. Оперштабу поручено составить мобилизационный план», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава выступил против новых жёстких ограничений. По его словам, необходимо найти правильный баланс между сохранением человеческих жизней и здоровьем экономики.

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