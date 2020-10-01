Токио, 1 октября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda запатентовал дизайн седана Civic одиннадцатого поколения. Патентные изображения будущей новинки опубликованы на сайте Civic XI.

Civicxi.com Civic нового поколения

На изображении показана модель в кузове хэтчбек, которая имеет прежнюю концепцию и пропорции предшественника, однако в деталях авто заметно преобразилось. Так, в новом облике Honda Civic отсутствует былая агрессия. Машина стала длиннее, ниже, а также лишилась угловатости.

Внешне автомобиль выделяется другим дизайном передних фар и новыми задними фонарями, соединенными тонкой перемычкой («монобровью»).

По имеющейся информации, Civic одиннадцатого поколения будет производиться в Соединённых Штатах. Автомобиль предложат покупателям в кузовах седан и хэтчбек. Какой будет у машины мотор, пока не сообщается.

Официальная премьера авто состоится весной 2021 года.

Напомним, актуальное поколение Honda Civic оснащается атмосферным мотором i-VTEC рабочим объёмом 1,8 л и мощностью 141 л. с., 1,6-литровым дизельным агрегатом i-DTEC производительностью 120 «лошадей», а также 1,0‑ и 1,5-литровыми наддувными бензиновыми двигателями мощностью 126 и 182 л. с. соответственно.

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