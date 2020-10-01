Москва, 1 октября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блогера Алексея Навального подлецом — тот работает со спецслужбами и органами власти западных стран в их интересах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Навальный — бесстыдник и подлец. Владимир Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента

Тот факт, что бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Госдумой, чтобы разобраться в происшедшем, то что России, несмотря на обращение, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу, еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать Россию и не позволить защитить суверенитет Союзного государства, заявил Володин.

«У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

По его мнению, это все звенья одной цепи.

«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин. По его словам, других версий у него нет.