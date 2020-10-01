Москва, 1 октября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Интересное дело зарегистрировано в базе арбитража Москвы. Фирма из Кабардино-Балкарии требует 100 млрд рублей со Сбербанка, лично Германа Грефа, Минфина России, реестродержателя банка и его руководителя. До 26 октября 2020 года иск оставлен без движения из-за множества недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Истцом в споре выступает малое частное предприятие «Барс». Оно обратилось с иском 23 сентября 2020 года.

«В исковом заявлении требования истца к каждому из ответчиков со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты не указаны, отсутствует расчёт взыскиваемой суммы», — отметила судья Кравчик.

Помимо этого, истец не указал идентификационные данные ответчиков, в числе которых был также реестродержатель ПАО «Сбербанк» — АО «Статус» и его руководитель — Людмила Миронова.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана в марте 1992 года в селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии семьей Кацибаевых. По основному виду деятельности фирма занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве.

В 2017 году эта же компания уже обращалась в суд с претензиями к Минфину РФ, Сбербанку и ЦБ РФ, требуя 25 млрд рублей и пресечения «незаконных действий (бездействий) ответчиков», «обязания ответчиков устранить нарушения и восстановить положение, существовавшее до нарушения прав». Подробности дела неизвестны, так как иск вернули заявителю без рассмотрения.