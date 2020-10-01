Абуджа, 1 октября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Ученые из Нигерии разработали набор для экспресс-тестирования на наличие коронавируса, который может дать результаты менее чем за 40 минут. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения Нигерии Олурунимбе Маморы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тестовый набор, известный как Изотермический молекулярный анализ на SARS-CoV-2, был разработан нигерийским Институтом медицинских исследований.

Министр подчеркнул, что новый метод тестирования намного быстрее и в 10 раз дешевле, чем используемый в настоящее время метод ПЦР-тестирования.

Новые наборы еще не были утверждены регулирующими органами, однако эксперты уже выражаю надежды на то, что с введением нового метода выявления коронавируса в стране значительно повысится уровень тестирования.

В настоящее время Нигерия импортирует тесты на коронавирус.

В министерстве здравоохранения заявили, что новые тестовые наборы будут распределены вскоре после одобрения соответствующими органами среди различных сообществ по всей стране.

В Нигерии, население которой составляет около 200 миллионов человек, до сих пор было проведено чуть более 500 000 тестов на наличие вируса.

В стране зарегистрировали более 58 000 случаев заражения коронавирусом, среди которых более 1000 случаев с летальным исходом. Число ежедневно подтвержденных случаев заражения сокращается, отмечают репортеры.