Тбилиси, 1 октября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток выявили 448 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 1 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 6640 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 3419 человек победили инфекцию, в том числе 299 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 39 пациентов. В карантин помещены 5392 человека, в стационар — 836, в карантинные зоны в гостиницах — 1100. С начала пандемии проведено 639 816 ПЦР-тестов на коронавирус, в том числе 19 942 за последние сутки. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 3 156.

Стоит отметить, что 448 новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки является рекордным для Грузии. Это почти на 40% больше предыдущего максимального показателя, зафиксированного вчера. Также рекордным является количество проведенных за сутки ПЦР-тестов. Их сделали в 5,5 раз больше, чем сутками ранее.