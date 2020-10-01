Рим, 1 октября, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Taraschi опубликовал тизер своего нового суперкара под названием Berardo. Изображение авто распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Taraschi Тизер нового суперкара Taraschi

Глобальная премьера новинки возродившейся марки состоится 7 октября нынешнего года в автомобильном музее Турина (Италия). Автомобиль представит Тацио Тараски — сын основателя компании Берардо Тараски.

На изображении нельзя разглядеть детали автомобиля, но можно увидеть плавные изогнутые линии кузова. Также можно разглядеть выступающие над капотом крылья и фары в виде капли с изогнутыми дневными ходовыми огнями, которые ещё больше подчеркивают округлый силуэт кузова суперкара.

Для большей интриги вместе с тизерным изображением Berado было представлено изображение модели Giaur 750 Champion Sport 1953 года выпуска. Таким образом, автокомпания намекает на преемственность классическим традициям бренда.

Напомним, по данным Итальянской ассоциации автопроизводителей, в августе нынешнего года в Италии была продана 88 801 новая машина — на 0,4% меньше, чем год назад за аналогичный месяц.

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