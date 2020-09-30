Павловск, Воронежская область, 30 сентября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Около 25 домов сгорели в селе Николаевка Павловского района Воронежской области, сообщили 30 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные за работой

Из села эвакуированы около 50 человек, они размещены в домах жителей села Русская Буйловка.

«Происходит горение сухой растительности и подстилки на площади 35 га. Идёт тушение», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по данным на 30 сентября ландшафтные пожары зафиксированы в нескольких районах области. В Ольховатском районе у хутора Песчаный локализован пожар на площади 25 га. В Острогожском районе у поселка Дальняя Полубяновка пожар локализован на площади 10 га, огонь повредил пять нежилых дачных домов. В Лискинском районе у села Нижний Икорец на площади 30 га горит сухая трава и лесная подстилка. Также в Рамонском районе ликвидирован природный пожар на площади два гектара.