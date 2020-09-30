Архангельск, 30 сентября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. На Новой Земле построят новый детский сад. Этого события ждут десятки семей.

Сергей Тутунов. Детство. 1960

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, на архипелаге работают два детских сада.

«Численность воспитанников в детских садах сегодня составляет 122 ребенка, а в очереди в дошкольные учреждения зарегистрировано 88 ребят, из которых 67 — дети из семей военнослужащих», — рассказал на встрече с главой региона руководитель новоземельской администрации Жиганша Мусин.

По мнению начальника Центрального полигона РФ на Новой Земле Андрея Синицына, количество детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных организациях, на территории Новой Земли может возрасти. Для решения этого вопроса в поселке Белушья Губа запланировано строительство детского сада на 360 мест, который планируют сдать в эксплуатацию к концу следующего года.

Стоимость строительства детского сада составит более 1,2 млрд рублей. Министерству обороны РФ и Минфину РФ уже даны поручения о выделении 400 млн рублей в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ на начало строительных работ, сообщил Синицын. Оставшаяся сумма, по его словам, будет заложена в федеральном бюджете на 2021 год.