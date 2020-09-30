Минск, 30 сентября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. «Нас, конечно, поражают чистота и ухоженность, дороги. Да и вообще все, что сегодня делается в Белоруссии», — заявил 30 сентября в Минске губернатор Брянской области Александр Богомаз во время переговоров с Александром Лукашенко.

President.gov.by Встреча с губернатором Брянской области Александром Богомазом

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Чиновники обсудили вопросы межрегионального взаимодействия России и Белоруссии. Обращаясь к российскому губернатору, Лукашенко сказал: «Мы думаем, действуем одинаково, у нас похожие экономики. Нюансы всегда были и будут, но мы полны решимости их решить. Думаю, ваш визит в Белоруссию будет способствовать решению этих нюансов».

Богомаз высказал Лукашенко ответный комплимент: «Мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример».

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Говоря о практических аспектах развития сотрудничества, Лукашенко сказал: «Мы готовы углубляться и идти дальше, чем обычный товарообмен. Надо идти больше в технологии, науку».

«Нам надо серьезнейшим образом проработать вопрос, чтобы мы создавали народнохозяйственный комплекс таким образом, чтобы мы дополняли друг друга, но ни в коем случае не бодались лоб в лоб, не дублировали и тем более не конкурировали. Нам это не надо. Лучше мы объединимся и будем конкурировать на других рынках. Мы к этому готовы, если у вас будет подобное желание», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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