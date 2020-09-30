Цимлянский район, Ростовская область, 30 сентября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара в Цимлянском лесничестве (Ростовская область) увеличилась до 66 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 сентября.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Наиболее сложная обстановка складывается в Цимлянском районе. Там происходит лесной пожар на площади 66 гектаров. Угроза населённым пунктам отсутствует», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время борьбу с огнём ведут более 90 человек и 25 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что источником возгорания на территории Цимлянского лесничества стал степной пожар.