Москва, 30 сентября, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Раздельные переговоры на тему войны в Нагорном Карабахе провёл российский министр иностранных Сергей Лавров с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Азизом оглы Байрамовым.

Mid.ru Сергей Лавров

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Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ходе телефонной беседы как с одним, там и с другим дипломатами Лавров выразил серьёзную озабоченность ситуацией на нагорно-карабахской территории.

Лавров заявил обеим сторонам конфликта о необходимости остановить войну и начать мирные переговоры. Он добавил, что Москва «вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ» делает всё возможное для создания условий по урегулированию ситуации.

«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», — сообщили в МИД РФ.

Ранее Мнацаканян заявил о переговорах с Москвой на тему войны в Нагорном Карабахе. Он осудил действия Турции на стороне Азербайджана.