Москва, 30 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Столичным кинотеатрам следует выводить из залов зрителей без масок. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, сообщает Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По мнению чиновницы, проверять наличие масок у посетителей киносеансов следует каждые 10−15 минут. На совещании департамента культуры Москвы с подведомственными учреждениями культуры Андреева заявила, что зрителей без масок нужно сперва попросить одеть средство зашиты, а в случае отказа — предложить покинуть зал.

«Пусть контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10−15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — заявила руководитель столичного Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Москвы проводит проверки метро на предмет наличия масок у пассажиров.