Пенза, 30 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Еще в одном медицинском учреждении Пензенской области будут проводить диагностические исследования на выявление новой коронавирусной инфекции и гриппа. С 1 октября на базе ГБУЗ «Клиническая больница №4» в Пензе откроется клинико-диагностическая лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория

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В этом медучреждении и раньше работала лаборатория, но ее оборудование не позволяло диагностировать COVID-19. Анализы, взятые у пациентов отправляли в другие лаборатории. Для постановки точного диагноза врачам приходилось ждать результатов до 48 часов. Новое оборудование в лаборатории сократит время от забора крови до постановки диагноза более чем в два раза.

На дооснащение лаборатории затратили 10 млн рублей, выделенные из регионального бюджета. По словам главврача больницы Андрея Водопьянова, новое оборудование позволит не только закрыть потребность медучреждения, но и помочь другим. В сутки при двухсменной работе можно будет делать около одной тысячи исследований, при круглосуточном режиме работы — порядка двух тысяч.

С начала наблюдения на 30 сентября в лабораториях Пензенской области обследовали на коронавирус более 297 тыс. человек, проведено свыше 313 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 30 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 883 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 95 пензенцев.

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