Пенза, , 11:23 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 30 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 883 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 95 пензенцев. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Всего с момента наблюдения выздоровели 8885 пациентов, за сутки — 85 человек. 132 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Накануне сообщалось о 92 новых случаях заражений коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, очередными жертвами коронавируса стали две жительницы Пензенской области. Таким образом, на 30 сентября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 132 пензенца. Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней сливной пневмонией.

Читайте также: В Пензенской области от COVID-19 скончались ещё два человека