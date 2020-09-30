Тбилиси, 30 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Трое пациентов с COVID-19 в течение последних суток скончались в Грузии. Информацию об этом 30 сентября разместили на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как рассказала журналистам глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, в Кутаиси скончался 69-летний мужчина с диагнозом «коронавирусная инфекция».

«У него была тяжелая двусторонняя пневмония. На фоне заболевания дыхательной системы отмечалась мерцательная аритмия. Пациента спасти не удалось», — сообщила врач.

Также в Батумской республиканской больнице, как сообщили в пресс-службе минздрава автономной республики Аджарии, умерла 61-летняя женщина. Ее доставили в клинику накануне ночью. Пациентка страдала избыточным весом и сердечной недостаточностью.

«В клинике сразу же были приняты соответствующие меры, но, исходя из сложности заболевания, к сожалению, спасти пациентку не удалось», — отметили в ведомстве.

Третья пациентка за последние сутки также скончалась в Батуми. Сообщается, что ей было 60 лет.

Стоит отметить, что в Грузии на 30 сентября умерли 39 пациентов с диагнозом COVID-19. За время пандемии было выявлено 6192 носителей коронавируса.