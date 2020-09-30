Чебоксары, 30 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Чувашии ликвидированы два лесных пожара, произошедших накануне на территориях Сосновского лесничества в Заволжье, недалеко от поселка Октябрьский, и Первомайского лесничества в Алатырском районе. Об этом в среду, 30 сентября сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Предварительная версия пожаров — неосторожное обращение с огнем. В обоих случаях горела лесная подстилка. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим, который отменяется с 7 октября.

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Всего в Чувашии было зарегистрировано 133 неконтролируемых пала сухой травы общей площадью 600 га и 250 возгораний мусора на открытых территориях. Почти все пожары произошли по вине человека. На сегодняшний день в регионе сотрудники МЧС возбудили около 170 административных дел за ненадлежащее содержание территорий и поджоги сухой травы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх лесных пожарах, произошедших с начала года. Два из них были небольшими, «самый крупный» пожар произошёл в Алатырском районе, где в результате сгорело 178 га леса. Ущерб оценили в 19 млн рублей.

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