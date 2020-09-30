Подгорица, 30 сентября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Граждане Черногории могут въезжать в Словению, если у них есть отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного в Институте общественного здравоохранения или в одной из стран — членов ЕС, который не должен быть старше 48 часов. Такое решение приняли власти Словении, и оно действует с 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Национальная авиакомпания Montenegro Airlines объявила, что будет выполнять рейсы в Любляну по воскресеньям. До конца года можно бесплатно изменить дату поездки.