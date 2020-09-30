Ветер и засуха: в Воронежской области опасаются новых пожаров
Воронеж, 30 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области в ближайшие часы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 30 сентября.
В ГУ МЧС по региону напоминают, что на территории Воронежской области действует самый высокий, пятый класс пожарной опасности.
Сухая погода «в комплекте с порывами ветра даёт взрывной пожарный эффект, любая искра за минуты расползается до гектарных пожаров», напомнили в МЧС.
В данных условиях в регионе не должно проводиться никаких огневых работ, жителям напоминают о запрете на разведение костров. Сельских жителей призывают срочно провести опашку домов и участков, убрать сухую траву.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в минувшие выходные 26−27 сентября произошло несколько крупных природных пожаров, в числе быстрого распространения огня стала сухая погода и сильный ветер. Огонь уничтожил десятки гектаров леса, пострадали и жилые дома.