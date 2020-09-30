Нижний Новгород, 30 сентября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября выявили 1139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем ежедневных заражений с июня. Накануне сообщалось о 1108 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 158 388 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Так, в Нижегородской области выявили 175 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 122, в Удмуртии — 114, в Самарской области — 110, в Оренбургской области — 107, в Саратовской области — 105, в Пензенской области — 95, в Пермском крае — 80, в Кировской области — 75, в Башкирии — 42, в Мордовии — 38, в Чувашии — 27, в Татарии — 25, в Марий Эл — 24.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 32 399 случаев, в Ульяновской области — 15 487, в Саратовской области — 15 486, в Оренбургской области — 12 854, в Самарской области — 11 772, в Пензенской области — 10 883, в Пермском крае — 9827, в Башкирии — 8790, в Чувашии — 8597, в Кировской области — 8521, в Татарии — 7230, в Мордовии — 6438, в Удмуртии — 5245, в Марий Эл — 4857.

Полностью выздоровели 129 108 жителей округа, за последние сутки выписаны 946 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2009 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 16 летальных случаях в округе.

Таким образом, в настоящее время в Поволжье борется с инфекцией 27 271 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 173 жителя округа.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. Накануне впервые с июня в ПФО было выявлено больше 1,1 тыс. носителей коронавируса за сутки — 1108 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в России подтверждено 1 176 286 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 8481 новый носитель SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России не меняется шестые сутки подряд и составляет более 13,46%. Полностью выздоровели 958 257 жителей России, за сутки выписаны 5858 человек. 20 722 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 177 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 197 307 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 2446 человек.