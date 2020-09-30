Санкт-Петербург, 30 сентября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга разработали новую транспортную модель, в которой безусловное преимущество отдаётся общественному транспорту, а не личным автомобилям. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт в Петербурге

По его словам, городские власти создают приоритет для общественного транспорта, чтобы он стал быстрее личного. В рамках перехода на новую транспортную модель улично-дорожная сеть города в период 2020—2023 года получит, в дополнение к уже имеющимся 70 километрам, еще 128 километров выделенных полос общественного транспорта. Такие полосы прежде всего появятся на улицах, где пассажиров возят автобусы.

«Человек, который едет на автобусе, должен добраться быстро, потому что едет на работу или по делам. Соответственно мы создаем систему перехватывающих парковок, чтобы человек мог свою собственную машину оставить у узловой станции метрополитена, и если он при этом будет пользоваться общественным транспортом, для него машина будет стоять в течение этого дня бесплатно», — пояснил Поляков.

Кроме того, новая модель предусматривает увеличение количества остановочных павильонов в шаговой доступности от объектов социальной и медицинской инфраструктуры и увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%.

«У нас предусмотрено в рамках модернизации модели транспортного обслуживания возможность использования нескольких типов подвижного состава, это автобусы особо большой вместимости, — подытожил Кирилл Поляков. — Все маршруты будут только социальные, на них можно будет пользоваться всеми видами проездных документов, на всех будут действовать льготы».

Помимо этого, в рамках подготовки к новой модели в городе на Неве должно появиться порядка 212 новых остановок с козырьками, а в перспективе еще и с информационными системами, позволяющими узнать время прибытия общественного транспорта. Всего их будет чуть более семи тысяч.