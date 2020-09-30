Москва, 30 сентября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о предоставлении кредитных каникул гражданам и представителям, чей доход уменьшился на 30% из-за пандемии коронавируса, обнародованное 3 апреля 2020 г., было как нельзя кстати. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя вероятность продления данный льготы, она, в частности, пояснила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«Для многих, особенно юридических лиц, получить такую отсрочку было не просто. Конечно, продление кредитного договора несет массу минусов как для заемщиков, так и для банков. Но в ситуации, когда доходы катастрофически падают, другого выхода просто не найти. Поскольку прием заявок на предоставление кредитных каникул заканчивается 30 сентября, как раз в период второй волны коронавируса, что не может не оказать влияния на экономическую ситуацию в стране, то предложение об их продлении выглядит более чем оправданно.

Малый и средний бизнес еще не оправились от первой волны, как грядет новое снижение покупательной способности клиентов и, соответственно, падение доходов. Поэтому в данной ситуации хочется надеяться, что государство поддержит граждан и предпринимателей и продлит меру».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом, российские власти реализуют несколько пакетов комплексных мер по поддержке граждан, бизнеса и экономики в целом. Вместе с тем сегодня, 30 сентября, прием заявок на предоставление кредитных каникул завершается.

По этому случаю глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил о вероятности продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, уточнив, что предложения о продлении программы звучат со стороны бизнеса.