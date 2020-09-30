Москва, 30 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 8481 случай заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выявили на 249 случаев больше, чем накануне. Тогда тесты подтвердили заражение 8232 жителей России. Все последние дни показатель неуклонно растёт.

На первом месте по числу новых случаев находится Москва — 2308 выявленных заражений. Далее следуют Петербург — 276, Подмосковье — 222, Ростовская область — 198, Нижегородская область — 175, Воронежская область — 162.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ выявили 1 176 286 случаев заражения.