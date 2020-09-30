Иваново, 30 сентября, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Контроль за соблюдением регламентов безопасности в общественном транспорте усилили в Ивановской области, 29 сентября рейды проводились на ул. Куконковых и проспекте Ленина в областном центре, сообщили в пресс-службе облправительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Масочный режим

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Накануне в ходе рейда сотрудниками правоохранительных органов и Роспотребнадзора проверено 113 транспортных средств. Восемь пассажиров сняли с рейсов за отсутствие средств индивидуальной защиты, на двух человек составлен протокол об административном правонарушении. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм к ответственности привлечен также один водитель.

В регионе в целом усилили контроль за соблюдением регламентов профилактики новой коронавирусной инфекции: количество рейдов возросло, проверки проводятся ежедневно, в утренние и вечерние часы-пик.

Всего с начала проведения проверок в регионе выявлено 1336 нарушений мер по предупреждению распространения коронавируса в общественном транспорте и такси. Роспотребнадзором составлено 108 протоколов на водителей автобусов и такси, кондукторов, полицией — 414 протоколов на пассажиров. 712 пассажиров за несоблюдение профилактических мер высадили из общественного транспорта.

В регионе положительные результаты тестов на коронавирус с начала пандемии подтверждены у 8654 человек, 6935 человек выздоровели, скончались 134 человека.