Бишкек, 30 сентября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии начало в срочном порядке собирать данные о студентах четвертых — шестых курсов и ординаторах медицинских факультетов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Дастан Бекешев.

Med.kg Коронавирус в Киргизии

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Парламентарий отмечает, что чиновники минздрава запрашивают полную информацию о студентах-медиках, в том числе их персональные идентификационные номера. А это незаконно.

В письме министерства указано, что руководство вузов должно получить у студентов и ординаторов письменное согласие на их зачисление в резерв медицинских кадров с последующим распределением по регионам для привлечения к борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии зарегистрировано 46 669 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3255 среди медицинских работников. По официальным данным, от COVID-19 умерли 1064 киргизстанца, 73 из них — медики.

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