Ереван, 30 сентября, 2020, 08:54 — ИА Регнум. В Ереване рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом 30 сентября заявил председатель армянского правительства Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

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По его словам, действия Армении направлены на установление длительного мира и стабильности в регионе. Пашинян добавил, что в Ереване не хотят, чтобы военные действия в Нагорном Карабахе повторились через два-три года.

Премьер-министр добавил, что Армения готова обеспечить свою безопасность с участием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или без неё.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не рассматривает возможность ввода международных миротворческих сил в Нагорный Карабах.