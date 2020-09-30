Москва, 30 сентября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. В Москве продлили рекомендации по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM В период самоизоляции

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По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве ежедневно ухудшается. Он отметил, что ранее уже обращался к пожилым людям с просьбой оставаться дома, но не все прислушались к его словам.

«Мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично. Это очень большие риски», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2300 из которых — за сутки 28 сентября. При этом 27 сентября в Москве было выявлено 2217 случаев заражения, сутками ранее — 2016

Всего в столице от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5203 человека, выздоровели — 247 301.

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