Москва, 30 сентября, 2020, 03:39 — ИА Регнум. Судья Регнацкий отказал ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» в удовлетворении иска к Министерству обороны России. В споре речь шла о взыскании более 32,35 млн рублей. Вердикт может быть обжалован в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

VascoPlanet Crimea Photography Севастополь

Претензии от завода, подведомственного Минобороны РФ, поступили в суд ещё в марте 2020 года, но слушания откладывались.

Решением арбитража Москвы в удовлетворении исковых требований «о взыскании задолженности в размере 32 358 521,72 рубля» было отказано в полном объёме. С истца в доход федерального бюджета взыскали госпошлину в размере 184 793 рубля.

В свою очередь в августе 2020 года министерство взыскало с предприятия 255 млн рублей долга и свыше 53 млн рублей «процентов за пользование чужими денежными средствами». В основе спора лежал контракт на выполнение работ по БПК «Керчь».

Напомним, в августе 2020 года судоремонтный завод также получил банкротный иск. Его рассмотрят 14 октября. В деле фигурирует долг в размере 36,2 млн рублей.