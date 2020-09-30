Москва, 30 сентября, 2020, 03:20 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил многомиллионный иск к АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», созданному в 2002 году в рамках указа президента РФ. Истцом в споре на сумму почти 11 млн рублей выступает Минобороны России. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

«Алмаз-Антей»

Заявление поступило 21 сентября 2020 года. Сумма иска — 10 991 402,36 рубля.

Это не единственный спор между сторонами. За неделю до этого в суд от министерства поданы претензии на сумму 7,25 млн рублей. Дело начнут рассматривать 20 ноября.

В конце июня Минобороны обратилось к концерну с иском на сумму 586 334 925 рублей, но дело от общественности было закрыто, так как «для приобщения к материалам дела поступили секретные документы». Спор будет рассмотрен 26 ноября. Речь идёт о взыскании неустойки.

Напомним, в конце сентября 2020 года судебный спор с концерном проиграла госкорпорация «Роскосмос», которой отказали во взыскании почти 15 млн рублей. Средства фигурировали как участие РФ в собственности субъекта инвестиций.

Сам же концерн появился 18 лет назад как первый холдинг, созданный в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса России.