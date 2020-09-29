Москва, 29 сентября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 29 сентября в оперативном штабе столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония, и был положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2300 из которых — за последние сутки. Скончались 5230 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 247 тысяч человек.