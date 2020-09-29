Анкара, 29 сентября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. О готовности Турции воевать на стороне Азербайджана заявил 29 сентября турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Tasnim News Agency Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

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С таким заявлением турецкий дипломат выступил во время визита в азербайджанское посольство в Анкаре. Он заявил, что Ереван должен освободить Нагорных Карабах от своих войск, назвав присутствие там армянских военных «оккупацией».

По словам Чавушоглу, «сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и в целом ОБСЕ не предприняли никаких конкретных шагов для урегулирования конфликта».

Турецкий дипломат заявил, что Анкара «ожидает чётких шагов по разрешению проблемы». Он посетовал на то, что действия Турции по мирному урегулированию ситуации между Арменией и Азербайджаном оказались тщетными.

Глава МИД Турции призвал ОБСЕ не ставить «Азербайджан и Армению на одну чашу весов». При этом он напомнил, что поддерживает «территориальную целостность Украины и Грузии».

Чавушоглу «Однако когда дело касается Азербайджана, то Азербайджан, чьи земли были оккупированы, ставят на одну чашу весов со страной-оккупантом Арменией. Эта позиция в корне не верна и не справедлива».

Министр заявил, что высказывал свою позицию германскому коллеге Хайко Маасу. Затем Чавушоглу добавил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны Турции ранее заявили, что готовы поставлять в Азербайджан оружие, сколько потребуется.