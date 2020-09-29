Берн, 29 сентября, 2020, 21:43 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 222 748 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3694 пациента c COVID-19. Об этом сообщает 29 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

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Всего, согласно данным ВОЗ, за период с начала пандемии в мире выявлено уже 33 249 563 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 000 040 летальных случаев.

Напомним, днем ранее ВОЗ сообщала о 302 277 новых случаях заражения и 5114 скончавшихся пациентах c COVID-19 за сутки.

В первую десятку стран по числу новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю входят Индия, США, Бразилия, Франция, Аргентина, Россия, Колумбия, Великобритания, Испания и Перу.