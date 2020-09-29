Минск, 29 сентября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. В войне санкций между Минском и Прибалтикой может быть заинтересован персонально глава МИД соседней Литвы «Л.Линкявичус, которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами». Об этом 29 сентября заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя ущерб от эскалации режима санкций

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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"На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки, — сказал Глаз. — Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран».

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Белорусский чиновник оценил зарплату литовского дипломата и выразил обеспокоенность за доходы «литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной».

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«Только за прошлый год Литву посетило порядка 600 тысяч белорусов, которые там оставили почти 1 млрд. евро. Белоруссия обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО «Литовские железные дороги», — сообщил Глаз. — Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги».

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Напомним, официальный Вильнюс провозгласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую законно избранным президентом соседней постсоветской республики, отказав в легитимности Александру Лукашенко. При этом власти Литвы не признают ни законность, ни демократичность прошедшего в Белоруссии электорального процесса.

Светлана Тихановская себя президентом не считает, предпочитая использовать аналог звания Нурсултана Назарбаева — «национальный лидер». Она поддерживает режим санкций, которые применили к официальному Минску три постсоветские прибалтийские республики, не дождавшиеся консолидированного решения Евросоюза.