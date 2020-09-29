Москва, 29 сентября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что акции протеста в Белоруссии имеют объективные причины, но их организация не обошлась без внешнего вмешательства. Об этом она заявила 29 сентября в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

ИА REGUM Протестующие в Минске

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"Мне кажется, что здесь не надо ставить нас перед выбором: или они имеют под собой реальную почву, или они подпитываются только из-за рубежа», — сказала она.

Захарова констатировала, что в Белоруссии «есть и объективные проблемы, с которыми люди требуют разобраться и найти какое-то решение, а есть и те, кто является проводниками зарубежного влияния».

Представитель МИД России высказала мнение, что именно из-за сложившейся ситуации Лукашенко «начал говорить и о конституционной реформе» в Белоруссии.