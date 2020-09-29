Кострома, 29 сентября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Первое заседание Костромской областной думы седьмого созыва состоится 5 октября. В повестку заседания включено обсуждение законопроекта о школьном питании учеников 5−11 классов и организационные вопросы. В частности, депутатам предстоит выбрать нового председателя и руководителей профильных комитетов областного законодательного собрания. Кто может занять эти посты — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Kosoblduma.ru Заседание Костромской областной думы

По мнению директора костромского филиала российского общества «Знание» Александра Максименко, новый состав думы «предсказуем и в то же время содержит определенные интриги». Эксперт считает, что руководство законодательного собрания останется в прежнем составе — председателем думы останется Алексей Анохин, его заместителями вновь станут Иван Богданов и Сергей Деменков. При этом, шансы получить посты председателей профильных комитетов есть не только у членов «Единой России».

«Руководство законодательного собрания, по всей видимости, останется в прежнем составе. С большой вероятностью лояльные губернатору Вячеслав Головников (прошёл в облдуму в качестве самовыдвиженца по 22 одномандатному округу — ИА REGNUM) и Александр Плюснин (председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» — ИА REGNUM) сохранят свои портфели руководителей соответствующих комитетов, которые они занимали и в предыдущем созыве областной думы. Дополнительной аргументацией является их убедительная победа на своих округах в городах Мантурово и Галиче. Портфель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, достанется, вероятно, старейшему костромскому политику Андрею Бычкову, довольно робко зашедшему в нынешний созыв по спискам в дань уважения к его весьма почтенному возрасту и многолетним заслугам. Можно предположить, что экономический блок комитетов областной думы единороссы оставят за собой. Из активно работающих, как с избирателями, так и в законодательном органе можно с определенной уверенностью выделить Дмитрия Грибкова и Сергея Калашника».

В некоторых моментах с Максименко согласен Андрей Старун — председатель костромской оппозиционной общественной организации «Народовластие». Он считает, что все ключевые посты в областной думе займут представители «Единой России». Получить должности руководителей комитетов «новички» смогут только по договорённости с властями.

«Я считаю, что посты в облдуме могут дать коммунистам. Не исключаю, что «плюшку» за отречение от Ижицкого уже пообещали второму секретарю костромского отделения КПРФ Елене Шаховой, которая отказалась отдавать свой мандат. Думаю, что места председателей комитетов на определённых условиях могут получить представители других партий — в частности, место за собой сохранят Плюснин и Головников. Все ключевые посты, касающиеся принятия решений и распределения денег, единороссы оставят за собой. Впрочем, место председателя одного из ключевых комитетов может получить Сергей Галичев (партия «Социальной защиты» — ИА REGNUM). Я не верю в его оппозиционность, он хитрый и сообразительный человек. Учитывая его опыт на посту бизнес-омбудсмена, ему могут дать председательствовать комитетом по экономической, промышленной политике и предпринимательству. Также шансы заиметь один из комитетов есть у Георгия Тащиева (представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — ИА REGNUM). Он участвовал в выборах губернатора как кандидат-спойлер, и теперь может попросить все что захочет. Другой вопрос, нужно ли ему управление комитетом, учитывая его преклонный возраст».

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В Костромской областной Думе седьмого созыва будут работать 35 депутатов, 10 из них избрано по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам. Состав регионального заксобрания обновился на треть. В нынешнем созыве будут работать 12 новых депутатов, в том числе четыре женщины. Среди них есть тележурналист Ольга Дробышева, глава Островского района Галина Полякова, предприниматель Елена Потешкина (партия «Новые люди») и второй секретарь костромского отделения КПРФ Елена Шахова. Принимать законы в регионе будут представители 7 политических объединений — КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Справедливой России», партии «Новые люди», «Социальной защиты» и «Российской партии пенсионеров».