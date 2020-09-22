Кострома, 22 сентября 2020, 20:16 — REGNUM Первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий впервые за 25 лет не займёт места в областной думе — передаёт корреспондент ИА REGNUM. На выборах в законодательное собрание коммунист проиграл свой округ кандидату от «Единой России» Вадиму Козыреву. Единственным шансом на попадание Ижицкого в думу был мандат, полученный партией за счёт списка кандидатов.

Валерий Ижицкий
Валерий Ижицкий
Zakprf44.ru

Его получила второй секретарь костромского отделения КПРФ Елена Шахова. По информации «Kostroma.Today», Шахову «уговаривали отказаться от мандата в пользу Валерия Ижицкого, но она отказалась».

Комментируя ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Шахова отметила, что получила право быть депутатом в соответствии с законом и исключила конфликты в партии.

«Информация «Kostroma.Today» не соответствует действительности. Никто не уговаривал меня отдать мандат. На конференции по выдвижению, состоявшейся в августе, был определён персональный состав списка. Мандат получен мной в соответствии с законом», — сказала Шахова.
Елена Шахова
Елена Шахова
Zakprf44.ru

Её слова подтвердил первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий. Политик рассказал, что не считает своё непопадание в облдуму проблемой, поскольку законодательное собрание остаётся таким же «кладбищенским органом», как и прежде.

«Да, предварительно было решение, что независимо от результатов выборов первый секретарь должен быть депутатом думы. Но у Шаховой есть официальное право быть депутатом. Никто никого не уговаривал отдать мандат. Исключений, и прочей хрени из-за её выбора не будет. К непопаданию в думу я отношусь спокойно. Я не считаю, что при любых условиях и именно сейчас должен быть в думе. Мне это просто не интересно из-за её состава. Костяк там остался прежний — следовательно, дума останется таким же кладбищенским органом. Да, небольшие изменения там есть, будет Володя Михайлов. Он повеселит людей, но это не определяет сути.»

Напомним, что по итогам выборов в думу Костромской области седьмого созыва было избрано 35 депутатов — 25 по одномандатным округам и ещё 10 — по партийным спискам. Большинство мест в законодательном собрании досталось «Единой России». Окончательно списочный состав думы определится в конце сентября. Подать заявления об отказе от мандатов представители партий могут до 25 сентября. На эту дату в Избирательной комиссии Костромской области намечено заседание по регистрации кандидатов по областным спискам. Валерий Ижицкий был депутатом всех созывов областной думы начиная с 1994 года.

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