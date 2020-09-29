Пашинян позвонил Путину из-за войны в Нагорном Карабахе
Москва, 29 сентября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. О необходимости прекращения военных действий в Нагорном Карабахе говорили Москва и Ереван, сообщили 29 сентября в пресс-службе Кремля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
Телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вечером 29 сентября состоялись по инициативе армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
«Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — говорится в сообщении.
Российская сторона обратила внимание на то, что Армения и Азербайджан должны прекратить войну.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян заявил о полномасштабной войне, которая развернулась в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 г.