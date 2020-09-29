Пашинян заявил о масштабной войне в Нагорном Карабахе
Ереван, 29 сентября, 2020, 19:47 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе идёт настоящая война, заявил 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут».
Иван Шилов ИА REGNUM
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По его словам, в этой войне уже погибли много людей, в ней участвует огромное число военнослужащих.
Напомним, по данным Армении, в войне в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября, погибли 84 армянских военных и более 100 получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян подтвердил, что в ходе нынешних военных действий погибли мирные жители.