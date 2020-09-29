Ереван, 29 сентября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Об отмене поездки в Россию делегатов из Армении для участия в 15-м заседании армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства республики.

Kremlin.ru Никол Пашинян

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Соответствующее решение принял армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Напомним, решение о проведении очередного заседания межправительственных комиссий по сотрудничеству в военно-технической сфере было принято Москвой и Ереваном в минувшем месяце.

В настоящее время Армения находится фактически в состоянии войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.