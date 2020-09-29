Минск, 29 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Минск вводит симметричные ограничительные меры в отношении Литвы, Латвии и Эстонии в ответ на санкции, ранее введённые этими странами. Об этом сообщило 29 сентября министерство иностранных дел Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — сказал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

При этом он назвал санкционную политику «нисходящей спиралью, запущенной с подачи отдельных литовских руководителей», пообещав, что белорусская сторона «будет отвечать и далее, но никогда не будет инициировать подобные шаги».

По информации госинформагентства БелТА, в белорусские санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии вошли приблизительно по 100 чиновников из каждой страны, всем им с сегодняшнего дня запрещён въезд в Белоруссию.