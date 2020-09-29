Пекин, 29 сентября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Компания Genesis обнародовала тизерные снимки нового кроссовера GV70. Изображения появились на сайте автопроизводителя.

Media.genesis.com Тизер нового кроссовера GV70

Новый кроссовер на снимках покрыт камуфляжем G-Matrix, который был сделан на заказ. При этом камуфляж G-Matrix основан на рассеянном отражении света от бриллиантов и является основной частью фирменного стиля Genesis.

Отмечается, что на протяжении месяца модель будет тестироваться в Южной Корее на дорогах общего пользования.

Genesis GV70 станет вторым кроссовером после GV80 в модельной линейке южнокорейского бренда.

Ранее компания Genesis представила модернизированный седан G70. Конкурентами данной модели станут BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class.

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