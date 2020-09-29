Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге второй раз за год пожарные тушили строящийся жилой комплекс в Красносельском районе на юго-западе города. Как и в прошлый раз, горела кровля. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

1strela.ru В Петербурге второй раз за год тушили строящийся ЖК.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 29 сентября в 09:42 мск. На улице Тамбасова, 9, в строящемся жилом комплексе «Аист» горели пенопласт, утеплитель и рубероид на кровле второго этажа. Общая площадь горения составила 150 кв. м.

«В 10:15 пожар удалось локализовать, а также ликвидировать открытое горение», — уточнили в ведомстве.

Помимо пожарных к месту ЧП прибыла машина скорой помощи, хотя сообщений о пострадавших не было. Однако из-за сильного дыма была эвакуирована школа, которая располагается неподалеку от ЖК.

Как отмечает ИА REGNUM, это не первый подобный пожар по данному адресу. В конце марта текущего года на втором этаже здания на Тамбасова, 9, вспыхнул облицовочный материал. Площадь горения была 30 кв. м. Тогда никто не пострадал, но из-за дыма эвакуировали отдел полиции, который также располагается неподалеку от жилого комплекса.