Санкт-Петербург, 29 сентября, 2020, 09:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 4076 коек для больных COVID-19 в 13-ти взрослых и одном детском стационаре. По состоянию на 28 сентября свободными оставались 608 коек, что составляет почти 15% от общего количества. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Приемное отделение больницы

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Он напомнил, что минувшим летом, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась, количество стационаров, принимающих таких пациентов, снизилось с 23 до десяти. Однако в сентябре пришлось запустить обратный процесс перепрофилирования.

С 12 сентября пациентов с COVID-19 вновь принимает Городская больница имени Семашко в Пушкине (137 коек). С 22 сентября расконсервирован временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» в Репино (300 коек). При необходимости возобновит работу временный госпиталь в комплексе «Ленэкспо».

"У нас подготовлен оперативный план. И в течение 2−3-х дней мы готовы развернуть для лечения больных с COVID до девяти тысяч мест», — сказал губернатор.

Александр Беглов обратил внимание, что в городе идет строительство новых и расширение имеющихся стационаров. Строится новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на 302 койки. Он должен быть введен уже в декабре, и может быть сразу перепрофилирован на лечение пациентов с коронавирусом. То же самое относится к новому корпусу больницы № 33 в Колпино. В Николаевской больнице в Петергофе можно развернуть 300 коек для пациентов с коронавирусом.

«Таким образом, в декабре при необходимости мы можем получить дополнительно 1200 полноценных стационарных коек», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

Добавим, что городской оперативный план по дополнительному развертыванию инфекционных коек для госпитализации больных c признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19 в период эпидемического подъема заболеваемости предусматривает дополнительное развертывание инфекционных коек: для пациентов с гриппом и ОРВИ — 1626 коек, с пневмонией — 1632 коек, с COVID-19 — 8155 коек.